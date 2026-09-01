Путин и Пашинян проводят встречу на полях саммита ШОС

Президент России Владимир Путин проводит двустороннюю встречу с премьер-министром Армении Николом Пашиняном на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества в Бишкеке.

Это первая личная встреча российского лидера и главы армянского правительства после выборов в Армении. Предыдущие переговоры Путина и Пашиняна состоялись в апреле этого года.

Во встрече с российской стороны также принимают участие глава МИД Сергей Лавров, замруководителя администрации президента Максим Орешкин, вице-премьер Алексей Оверчук, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков и помощник президента Юрий Ушаков.

Кроме того, на переговорах присутствовали представители ключевых российских ведомств и компаний, включая министра энергетики Сергея Цивилева, главу РЖД Олега Белозерова и руководителя «Росатома» Алексея Лихачёва.

Журналист Кремлёвского пула Александр Юнашев сообщает, что на переговорах Путина с Пашиняном в состав нашей делегации включён глава Россельхознадзора Сергей Данкверт. Вероятно, речь пойдёт о фруктах и овощах, которые сгнили в Армении из-за нарушений фитосанитарных норм России и непопулярности в Европе.

Ранее сообщалось, что Никол Пашинян выступил на армянском языке во время заседания «ШОС+». При этом остальные лидеры говорили по-русски. Так поступили главы Азербайджана, Казахстана, Узбекистана, Таджикистана, Киргизии и Белоруссии.