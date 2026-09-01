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Опубликовано 1 сентября, 18:16

Пашинян после переговоров с Путиным заявил, что приедет в Москву

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Премьер-министр Армении Никол Пашинян положительно оценил встречу с президентом России Владимиром Путиным в Бишкеке и заявил о намерении в ближайшее время посетить Москву. По словам главы армянского правительства, переговоры прошли в конструктивной атмосфере. Пашинян подчеркнул, что отношения Армении и России остаются важными для обеих стран, однако, по его мнению, требуют адаптации к новым условиям.

«Договорились искренний и конструктивный диалог продолжить в течение ближайшего моего визита в Москву. Нужно зафиксировать, что двусторонние отношения Армении и России для обеих стран чрезвычайно важны, и мы очень бережно относимся к этим отношениям», — добавил Пашинян.

Пашинян заявил об отказе Армении от референдума по вступлению в ЕС
Пашинян заявил об отказе Армении от референдума по вступлению в ЕС

Ранее Путин и Пашинян провели встречу на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества. Основное время переговоров прошло в закрытом формате. В ходе встречи Путин призвал Армению поскорее определиться между ЕАЭС и ЕС. Российский лидер также предложил учитывать мнение граждан республики и провести обсуждение с населением.

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Наталья Демьянова
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