Пашинян после переговоров с Путиным заявил, что приедет в Москву

Премьер-министр Армении Никол Пашинян положительно оценил встречу с президентом России Владимиром Путиным в Бишкеке и заявил о намерении в ближайшее время посетить Москву. По словам главы армянского правительства, переговоры прошли в конструктивной атмосфере. Пашинян подчеркнул, что отношения Армении и России остаются важными для обеих стран, однако, по его мнению, требуют адаптации к новым условиям.

«Договорились искренний и конструктивный диалог продолжить в течение ближайшего моего визита в Москву. Нужно зафиксировать, что двусторонние отношения Армении и России для обеих стран чрезвычайно важны, и мы очень бережно относимся к этим отношениям», — добавил Пашинян.

Ранее Путин и Пашинян провели встречу на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества. Основное время переговоров прошло в закрытом формате. В ходе встречи Путин призвал Армению поскорее определиться между ЕАЭС и ЕС. Российский лидер также предложил учитывать мнение граждан республики и провести обсуждение с населением.