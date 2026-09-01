Пашинян заявил об отказе Армении от референдума по вступлению в ЕС

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что принятие закона о начале процесса вступления республики в Евросоюз фактически означало отказ от идеи проведения референдума по этому вопросу. Об этом он сообщил на встрече с президентом России Владимиром Путиным в Бишкеке.

По словам Пашиняна, инициатива о запуске процесса вступления в ЕС исходила от гражданского общества. Если бы парламент не поддержал законопроект, его авторы могли бы продолжить сбор подписей и добиться проведения референдума.

Премьер отметил, что после принятия закона необходимость в таком голосовании отпала, поскольку парламент уже принял соответствующее решение.

«Если парламент не принял бы этот закон, то инициаторы могли собрать еще 250 тыс. подписей, и если на этот раз парламент отказал бы, то мы должны были бы провести референдум в Армении. То есть принятием этого закона фактически получается, что мы отказались от идеи референдума», — пояснил премьер.

Ранее Владимир Путин в ходе встречи с Пашиняном призвал Армению поскорее определиться между ЕАЭС и ЕС. Российский лидер также предложил учитывать мнение граждан республики и провести обсуждение с населением.