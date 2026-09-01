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Опубликовано 1 сентября, 17:38

Встреча Путина и Пашиняна в Бишкеке завершилась спустя час

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Встреча президента России Владимира Путина и премьер-министра Армении Никола Пашиняна завершилась в Бишкеке. Переговоры продолжались около часа.

Большая часть беседы прошла в закрытом формате. В открытой части стороны обсудили намерение Армении начать процесс вступления в Евросоюз.

С российской стороны во встрече участвовали глава МИД Сергей Лавров, замруководителя администрации президента Максим Орешкин, вице-премьер Алексей Оверчук, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков и помощник президента Юрий Ушаков.

Также на переговорах присутствовали представители ключевых ведомств и компаний, включая главу Россельхознадзора Сергея Данкверта, министра транспорта Андрея Никитина, министра энергетики Сергея Цивилева, главу РЖД Олега Белозёрова и руководителя «Росатома» Алексея Лихачёва.

Одной из тем встречи стал вопрос дальнейшего внешнеэкономического курса Армении на фоне обсуждения возможного сближения республики с ЕС и её участия в Евразийском экономическом союзе.

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Также Путин в ходе встречи с Пашиняном призвал Армению поскорее определиться между ЕАЭС и ЕС. Российский лидер также предложил учитывать мнение граждан республики и провести обсуждение с населением.

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Наталья Демьянова
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