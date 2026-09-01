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Опубликовано 1 сентября, 17:00

«Показалось странным»: Ушаков — о речи Пашиняна на армянском языке в ШОС

Ушаков счёл странной речь Пашиняна на армянском на саммите ШОС

Обложка © ТАСС / Сергей Карпухин, © Life.ru.

Обложка © ТАСС / Сергей Карпухин, © Life.ru.

Помощник президента России Юрий Ушаков прокомментировал выступление премьера Армении Никола Пашиняна на армянском языке во время саммита ШОС.

Видео © Telegram/Юнашев LIVE

По его словам, раньше Пашинян на встречах такого формата не использовал армянский и обычно говорил по-русски. Ушаков предположил, что армянский премьер решил выступить на родном языке, узнав о возможности перевода его речи на другие языки. При этом помощник российского лидера отметил, что армянский имеет государственный статус.

«Мне показалось это странным», — сказал он.

А вот уже на двусторонней встрече с президентом России Владимиром Путиным Пашинян вновь перешёл на русский язык.

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На заседании «ШОС+» Пашинян оказался единственным из лидеров стран СНГ, кто предпочёл армянский язык: главы Азербайджана, Казахстана, Узбекистана, Таджикистана, Киргизии и Белоруссии выступали по-русски.

Накануне в Кремле сообщали, что на полях саммита Путин и Пашинян обсудят двустороннюю повестку, в том числе отношения Москвы и Еревана на фоне стремления Армении к сближению с Евросоюзом. Сам Пашинян перед встречей говорил о намерении обсудить стратегию дальнейшего развития отношений двух стран.

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Николь Вербер
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