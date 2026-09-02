Путин назвал плюсы для Армении в разрешении ситуации вокруг Карабаха

Президент России Владимир Путин допустил, что решение армянского руководства признать Карабах частью Азербайджана может принести Армении «немало плюсов».

По его словам, прекращение конфликта даёт возможность «перевернуть страницу» и перейти к решению практических вопросов. Среди них Путин назвал обустройство людей на новом месте жительства и разблокировку инфраструктуры. В дальнейшем это может позволить Армении начать новый этап в экономике и открыть границы для инвестиций.

«Плюсов, на самом деле, немало», — отметил российский президент.

Ранее Владимир Путин заявил, что совмещать участие в Европейском союзе и Евразийском экономическом союзе у Армении не получится. Глава государства подчеркнул, что Москву и Ереван связывают давние дружеские отношения, уходящие корнями глубоко в историю. Однако это не отменяет технических препятствий для нахождения в двух объединениях сразу. По словам президента, стремление двигаться в сторону ЕС — это суверенный выбор любой страны. Причина кроется в несовместимости нормативной базы.