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Опубликовано 1 сентября, 21:57

Путин назвал плюсы для Армении в разрешении ситуации вокруг Карабаха

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Президент России Владимир Путин допустил, что решение армянского руководства признать Карабах частью Азербайджана может принести Армении «немало плюсов».

По его словам, прекращение конфликта даёт возможность «перевернуть страницу» и перейти к решению практических вопросов. Среди них Путин назвал обустройство людей на новом месте жительства и разблокировку инфраструктуры. В дальнейшем это может позволить Армении начать новый этап в экономике и открыть границы для инвестиций.

«Плюсов, на самом деле, немало», — отметил российский президент.

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«Всё началось с проблем Карабаха»: Путин раскрыл причину разногласий России и Армении

Ранее Владимир Путин заявил, что совмещать участие в Европейском союзе и Евразийском экономическом союзе у Армении не получится. Глава государства подчеркнул, что Москву и Ереван связывают давние дружеские отношения, уходящие корнями глубоко в историю. Однако это не отменяет технических препятствий для нахождения в двух объединениях сразу. По словам президента, стремление двигаться в сторону ЕС — это суверенный выбор любой страны. Причина кроется в несовместимости нормативной базы.

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Тимур Хингеев
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