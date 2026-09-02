Путин объяснил, почему Армении придётся выбирать между ЕАЭС и ЕС

Совмещать участие в Европейском союзе и Евразийском экономическом союзе у Армении не получится. Такое заявление сделал российский лидер Владимир Путин в беседе с прессой после саммита ШОС в Бишкеке.

Глава государства подчеркнул, что Москву и Ереван связывают давние дружеские отношения, уходящие корнями глубоко в историю. Однако это не отменяет технических препятствий для нахождения в двух объединениях сразу.

По словам президента, стремление двигаться в сторону ЕС — это суверенный выбор любой страны. Но реалии таковы, что состоять в обеих структурах единовременно нельзя.

Причина кроется в несовместимости нормативной базы. Речь идёт о различных фитосанитарных требованиях и технических стандартах, принятых на этих площадках.

Путин добавил, что на сегодняшний день существует множество вещей, которые просто не стыкуются между собой. Поэтому выбор в пользу одного направления автоматически исключает полноценное участие в другом.

Напомним, 1 сентября 2026 года на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества в Бишкеке состоялась первая личная встреча президента России Владимира Путина и премьер-министра Армении Никола Пашиняна после парламентских выборов в Армении, в ходе которой был поднят ключевой вопрос о дальнейшем внешнеполитическом курсе республики. Владимир Путин заявил, что уважает суверенное право Армении стремиться к вступлению в Евросоюз, однако подчеркнул, что такой шаг создаёт серьёзные сложности для членства в ЕАЭС и по факту означает заявление о выходе из союза, призвав Ереван как можно быстрее определиться с выбором и предложив провести по этому вопросу референдум. В свою очередь, Пашинян заявил, что Армения не находит нарушений своих обязательств и не готова делать окончательный выбор в текущий момент, однако назвал встречу «очень хорошей» и подтвердил договорённость о продолжении диалога в ходе предстоящего визита в Москву.

Весной 2025 года парламент Армении принял закон, запускающий процесс вступления в ЕС. Владимир Путин ранее предупреждал, что подобный шаг неизбежно повлечёт выход страны из ЕАЭС и утрату соответствующих экономических преимуществ. На недавнем саммите в Астане лидеры России, Белоруссии, Казахстана и Киргизии выступили за проведение в Армении референдума, чтобы граждане сделали выбор между Евросоюзом и Евразийским союзом. В августе замглавы МИД РФ Михаил Галузин подчеркнул, что Еревану необходимо определиться с вектором развития до декабря 2026 года — к этому сроку главы государств ЕАЭС планируют обсудить дальнейшие шаги в отношении республики.