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Опубликовано 3 сентября, 05:26

«Охота пропадёт»: Лавров предсказал Армении скорое разочарование в Евросоюзе

Лавров: У Армении скоро пропадёт охота вступать в Евросоюз

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Глава МИД России Сергей Лавров выразил уверенность, что Армения вскоре потеряет интерес к вступлению в Евросоюз. Такое заявление он сделал на полях Восточного экономического форума.

По словам министра, ЕС, несмотря на прежние экономические преимущества, постепенно их утрачивает. Причиной он назвал в том числе решения, которые принимает руководство объединения.

Лавров отметил, что к вступлению в Евросоюз по-прежнему стремятся некоторые страны, включая Армению и Сербию. Однако, по его мнению, это желание вскоре может измениться.

«Уверен, что у них эта охота пропадёт очень скоро», — заявил глава российского МИД.

Министр также сказал, что Евросоюз сегодня «разбазаривает» свои экономические преимущества. Ранее Лавров уже заявлял, что Армении придётся определиться между дальнейшим сближением с ЕС и участием в ЕАЭС.

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Ранее Пашинян заявил, что принятие закона о начале процесса вступления Армении в ЕС фактически сняло вопрос о проведении референдума. По его словам, если бы парламент не поддержал инициативу, её авторы могли собрать ещё 250 тысяч подписей и добиться всенародного голосования.

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Дарья Денисова
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