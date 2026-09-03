«Охота пропадёт»: Лавров предсказал Армении скорое разочарование в Евросоюзе

Глава МИД России Сергей Лавров выразил уверенность, что Армения вскоре потеряет интерес к вступлению в Евросоюз. Такое заявление он сделал на полях Восточного экономического форума.

По словам министра, ЕС, несмотря на прежние экономические преимущества, постепенно их утрачивает. Причиной он назвал в том числе решения, которые принимает руководство объединения.

Лавров отметил, что к вступлению в Евросоюз по-прежнему стремятся некоторые страны, включая Армению и Сербию. Однако, по его мнению, это желание вскоре может измениться.

«Уверен, что у них эта охота пропадёт очень скоро», — заявил глава российского МИД.

Министр также сказал, что Евросоюз сегодня «разбазаривает» свои экономические преимущества. Ранее Лавров уже заявлял, что Армении придётся определиться между дальнейшим сближением с ЕС и участием в ЕАЭС.

Ранее Пашинян заявил, что принятие закона о начале процесса вступления Армении в ЕС фактически сняло вопрос о проведении референдума. По его словам, если бы парламент не поддержал инициативу, её авторы могли собрать ещё 250 тысяч подписей и добиться всенародного голосования.