Путин напомнил Армении о дешёвом газе за $138 и других выгодах от членства в ЕАЭС

Президент России Владимир Путин заявил о значительных преимуществах, которые Армения получает от членства в Евразийском экономическом союзе. Глава государства подчеркнул, что речь идёт о целом комплексе выгодных условий. В качестве примера он привёл стоимость газа.

Путин уточнил, что для армянской стороны цена установлена на уровне $138 за тысячу кубометров. Для сравнения он указал на европейские расценки, где тот же объём обходится в €800.

Однако российский лидер отметил, что преимущества не ограничиваются только энергоносителями. По его словам, союз предоставляет доступ к общему рынку и возможности для строительства различных объектов.

«Так используйте преференции в работе с нами», — резюмировал Путин в беседе с журналистами после саммита ШОС в Бишкеке.

1 сентября на саммите ШОС в Бишкеке состоялась первая после выборов в Армении личная встреча Путина и премьера Армении Никола Пашиняна. Главной темой стал внешнеполитический курс Еревана: Путин, признавая право Армении стремиться в ЕС, подчеркнул, что такой шаг несовместим с членством в ЕАЭС и фактически означает выход из союза, предложив провести референдум. Пашинян, в свою очередь, заявил, что не видит нарушений обязательств и пока не готов к окончательному выбору, но назвал переговоры конструктивными и подтвердил планы продолжить диалог в Москве.

Весной 2025 год армянский парламент запустил процесс вступления в ЕС, что вызвало предупреждения о неизбежной утрате экономических преимуществ ЕАЭС. На саммите в Астане лидеры России, Белоруссии, Казахстана и Киргизии поддержали идею референдума, чтобы граждане Армении сами определили вектор развития. В августе замглавы МИД РФ Михаил Галузин указал, что Еревану необходимо определиться до декабря 2026 года, когда главы государств ЕАЭС обсудят дальнейшие шаги в отношении республики.