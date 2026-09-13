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Опубликовано 13 сентября, 00:23

Дмитриев назвал рост цен на газ в Европе платой за провал глобализма

Кирилл Дмитриев. Обложка © Life.ru

Кирилл Дмитриев. Обложка © Life.ru

Рост цен на газ в Европе стал следствием провала глобалистской политики, считает спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами и глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.

«Высокая плата за провалы идеологии глобалистов и её глубокую экономическую иррациональность»,написал он на своей странице в X.

Так Дмитриев отреагировал на публикацию одного из пользователей соцсети. Тот разместил видео с комментарием Владимира Путина, который российский лидер сделал на полях саммита БРИКС в Индии. Пользователь обратил внимание на слова президента, что Россия продавала европейским странам тысячу кубометров топлива примерно за 150 долларов.

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Как ранее писал Life.ru, Путин напомнил, что именно европейские страны настаивали на переходе к рыночному ценообразованию на российский газ. Президент отметил, что Москва предупреждала партнёров о специфике газового рынка, но те не вняли. В результате биржевая стоимость тысячи кубометров газа в Европе превысила 1000 долларов.

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Лия Мурадьян
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