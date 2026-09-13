Дмитриев назвал рост цен на газ в Европе платой за провал глобализма

Рост цен на газ в Европе стал следствием провала глобалистской политики, считает спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами и глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.

«Высокая плата за провалы идеологии глобалистов и её глубокую экономическую иррациональность», — написал он на своей странице в X.

Так Дмитриев отреагировал на публикацию одного из пользователей соцсети. Тот разместил видео с комментарием Владимира Путина, который российский лидер сделал на полях саммита БРИКС в Индии. Пользователь обратил внимание на слова президента, что Россия продавала европейским странам тысячу кубометров топлива примерно за 150 долларов.

Как ранее писал Life.ru, Путин напомнил, что именно европейские страны настаивали на переходе к рыночному ценообразованию на российский газ. Президент отметил, что Москва предупреждала партнёров о специфике газового рынка, но те не вняли. В результате биржевая стоимость тысячи кубометров газа в Европе превысила 1000 долларов.