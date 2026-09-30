Захарова заявила об отработке блокады Калининграда на учениях НАТО

Вблизи российских границ союзники НАТО проводят учения с наступательными сценариями. В ходе манёвров военные отрабатывают действия против России, включая возможную блокаду Калининградской области. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«В непосредственной близости от наших границ проводятся агрессивные учения союзников, в ходе которых отрабатываются наступательные сценарии против нашей страны, в том числе возможная блокада Калининградской области», — приводит заявление дипломата РИА «Новости».

По словам Захаровой, участники учений также отрабатывают изоляцию российских портов на Балтике и переброску войск через Сувалкский коридор.

Ранее посольство России в Ирландии заявило, что Москва готова использовать весь имеющийся арсенал вооружений, включая ядерное оружие, если страны НАТО попытаются изолировать Калининградскую область от остальной территории России. Российские дипломаты назвали такой сценарий опасным и предупредили о риске прямого вооружённого конфликта. Поводом стали действия НАТО в Балтийском регионе и связанные с Калининградской областью военные сценарии, которые российская сторона считает повышающими риск прямого столкновения.