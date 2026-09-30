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Регион
Опубликовано 30 сентября, 13:04

Песков назвал оголтелыми угрозы о блокаде Калининграда

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Москва обращает внимание на заявления европейских стран о Калининградской области и считает их оголтелыми. Об этом на брифинге заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Мы с вами неоднократно слышали заявления из Польши, из других европейских стран — достаточно оголтелые заявления, в которых также затрагивалась тема Калининграда», — сказал представитель Кремля.

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Ранее посольство России в Великобритании прокомментировало публикации о возможной блокаде Калининградской области и заявило, что подобные действия приведут к ответной реакции Москвы. В российской дипмиссии сообщили, что обратили внимание на материал газеты The i Paper о Калининграде, где рассматривались варианты блокирования региона силами НАТО или непризнания российского суверенитета над ним.

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Татьяна Миссуми
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