Песков назвал оголтелыми угрозы о блокаде Калининграда

Москва обращает внимание на заявления европейских стран о Калининградской области и считает их оголтелыми. Об этом на брифинге заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Мы с вами неоднократно слышали заявления из Польши, из других европейских стран — достаточно оголтелые заявления, в которых также затрагивалась тема Калининграда», — сказал представитель Кремля.

Ранее посольство России в Великобритании прокомментировало публикации о возможной блокаде Калининградской области и заявило, что подобные действия приведут к ответной реакции Москвы. В российской дипмиссии сообщили, что обратили внимание на материал газеты The i Paper о Калининграде, где рассматривались варианты блокирования региона силами НАТО или непризнания российского суверенитета над ним.