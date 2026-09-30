Reuters: РФ допустила ядерный ответ при попытке изолировать Калининград

Россия предупредила НАТО о готовности задействовать весь имеющийся арсенал, включая ядерное оружие, если страны альянса попытаются изолировать Калининградскую область от остальной территории РФ. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на документ, направленный Североатлантическому альянсу.

По данным агентства, Москва обвинила НАТО в «опасном и безрассудном курсе», который создаёт высокий риск прямого вооружённого конфликта. В документе также говорится о возможности ударов по центрам принятия решений в странах альянса в случае эскалации.

«Россия будет готова использовать весь имеющийся в её распоряжении арсенал сил и средств, включая ядерное оружие, для защиты своей территории, если страны НАТО предпримут какие-либо попытки, направленные на изоляцию Калининградской области от остальной части страны», — приводит Reuters содержание документа.

НАТО подтвердило получение российского послания, однако заявило, что действия и учения альянса не угрожают территории РФ.

Ранее Life.ru сообщал, что Россия предупредила НАТО о риске прямого вооружённого столкновения из-за ситуации вокруг Калининградской области. В российском посольстве в Брюсселе заявили, что Москва располагает необходимыми средствами для отражения возможной агрессии и готова защищать свою территорию в случае попыток изоляции региона. Позиция российской стороны была доведена до Международного секретариата НАТО и МИД Бельгии.