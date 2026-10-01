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Опубликовано 1 октября, 19:22

«Можем ли мы быть уверены?» Путин на Валдае предупредил об оружии, стирающем всё живое

Путин предупредил о риске применения оружия, способного уничтожить всё живое

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Крупнейшие государства планеты располагают вооружениями, которые способны стереть с лица Земли всё живое или превратить её в руины. Об этом сказал президент России Владимир Путин, выступая на пленарной сессии дискуссионного клуба «Валдай» в Национальном центре «Россия».

«<...> можем ли мы быть уверены, что эти вооружения никогда не будут применены? Ну, конечно, нет», — отметил глава государства.

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Как ранее сообщал Life.ru, Путин на том же заседании «Валдая» указал на тревожные тенденции в мире. По его словам, нынешняя обстановка на международной арене заставляет прежде всего задуматься о сохранении глобального мира и безопасности.

Главные заявления мировых лидеров и международная безопасность — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

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Вероника Бакумченко
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