«Можем ли мы быть уверены?» Путин на Валдае предупредил об оружии, стирающем всё живое

Крупнейшие государства планеты располагают вооружениями, которые способны стереть с лица Земли всё живое или превратить её в руины. Об этом сказал президент России Владимир Путин, выступая на пленарной сессии дискуссионного клуба «Валдай» в Национальном центре «Россия».

«<...> можем ли мы быть уверены, что эти вооружения никогда не будут применены? Ну, конечно, нет», — отметил глава государства.

Как ранее сообщал Life.ru, Путин на том же заседании «Валдая» указал на тревожные тенденции в мире. По его словам, нынешняя обстановка на международной арене заставляет прежде всего задуматься о сохранении глобального мира и безопасности.