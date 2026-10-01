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Опубликовано 1 октября, 18:24

«Совсем новая реальность»: Путин предупредил о масштабе перемен, который мир ещё не осознал

Путин: Человечество ещё не осознало масштаб стоящих перед ним вызовов

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Человечество ещё не до конца осознало масштаб вызовов, с которыми ему предстоит столкнуться на фоне глобальных перемен. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии Международного дискуссионного клуба «Валдай».

По словам главы государства, уже произошедшие и предстоящие изменения имеют огромный масштаб. При этом неопределённость будущего всё чаще становится предметом споров и вызывает тревогу.

«Не случайно сейчас так много споров о будущем, часто с ярко выраженным оттенком тревоги из-за неопределённости, непредсказуемости. Но человечество, хотя и ощущает большие изменения, тем не менее по-настоящему ещё не полностью осознало калибр вызовов, с которыми сталкивается. Это начало совсем новой, абсолютно новой реальности», — сказал Путин.

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«Никуда не делись»: Путин напомнил об острых проблемах, несмотря на призывы успокоиться

Перед сегодняшним выступлением Дмитрий Песков заявил, что речь Путина на «Валдае» ждут во всём мире. В Кремле отмечали, что выступления президента на этой площадке традиционно привлекают повышенное международное внимание.

Больше новостей о заявлениях президента и внешней политике России — в разделе «Политика России» на Life.ru.

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Полина Никифорова
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