«Совсем новая реальность»: Путин предупредил о масштабе перемен, который мир ещё не осознал

Человечество ещё не до конца осознало масштаб вызовов, с которыми ему предстоит столкнуться на фоне глобальных перемен. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии Международного дискуссионного клуба «Валдай».

По словам главы государства, уже произошедшие и предстоящие изменения имеют огромный масштаб. При этом неопределённость будущего всё чаще становится предметом споров и вызывает тревогу.

«Не случайно сейчас так много споров о будущем, часто с ярко выраженным оттенком тревоги из-за неопределённости, непредсказуемости. Но человечество, хотя и ощущает большие изменения, тем не менее по-настоящему ещё не полностью осознало калибр вызовов, с которыми сталкивается. Это начало совсем новой, абсолютно новой реальности», — сказал Путин.

Перед сегодняшним выступлением Дмитрий Песков заявил, что речь Путина на «Валдае» ждут во всём мире. В Кремле отмечали, что выступления президента на этой площадке традиционно привлекают повышенное международное внимание.