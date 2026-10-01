«Никуда не делись»: Путин напомнил об острых проблемах, несмотря на призывы успокоиться

Острые проблемы, стоящие сегодня перед мировым сообществом, никуда не исчезли, несмотря на призывы снизить напряжённость. Об этом на пленарной сессии Международного дискуссионного клуба «Валдай» заявил президент России Владимир Путин, отреагировав на призыв модератора «всех успокоить».

«К сожалению, приходится признать, что сегодня перед нами стоят другие задачи, куда более срочные и острые. Хоть вот ведущий сказал, что надо всех успокоить, но острые проблемы никуда не делись, они есть», — сказал глава государства.

Пленарная сессия стала заключительным мероприятием XXIII ежегодного заседания клуба «Валдай». Главной темой форума в этом году стала «Ответственность за будущее: пределы возможного или возможности без предела?». В заседании принимают участие около 120 экспертов из 40 стран.

Ещё до начала пленарной сессии пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что выступления Путина на «Валдае» ждут во всём мире. По его словам, это одна из нескольких ежегодных речей российского лидера, традиционно привлекающих повышенное международное внимание.