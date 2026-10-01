Выступления Путина на «Валдае» ждут во всём мире, заявил Песков
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Выступление президента России Владимира Путина на пленарной сессии Международного дискуссионного клуба «Валдай» ждут во всём мире. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков на брифинге.
Путин традиционно примет участие в заключительной пленарной сессии клуба. По словам представителя Кремля, речь на «Валдае» входит в число нескольких ежегодных выступлений президента, которые привлекают внимание международной аудитории.
«Президент традиционно выступит. Это то выступление, одно из нескольких ежегодных выступлений президента, которое ждёт весь мир», — сказал Песков.
XXIII заседание «Валдая» проходит в Московской области с 28 сентября по 1 октября. В этом году оно объединило около 120 экспертов из 40 стран. Главной темой стала «Ответственность за будущее: пределы возможного или возможности без предела?».
Ранее Кремль официально подтвердил участие российского лидера в заключительном мероприятии форума. Владимир Путин выступит 1 октября на пленарной сессии клуба «Валдай». В центре дискуссии будут будущее мирового устройства и международная безопасность.
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