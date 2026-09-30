Путин выступит 1 октября на пленарной сессии клуба «Валдай»

Президент России Владимир Путин 1 октября примет участие в пленарной сессии XXIII ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай». Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

Тема пленарного заседания сформулирована как «Ответственность за будущее: пределы возможного или возможности без предела?». XXIII заседание клуба проходит с 28 сентября по 1 октября в Московской области. По данным организаторов, в нём принимают участие около 120 экспертов из 40 стран, включая Китай, Индию, Иран, Бразилию, ЮАР, США и государства Европы.

Программа нынешнего «Валдая» посвящена вопросам будущего мирового устройства, международной безопасности и ответственности государств в условиях меняющейся глобальной системы. Пленарная сессия с участием президента станет заключительным мероприятием ежегодного заседания.

Ранее Life.ru показывал выступление Путина на пленарной сессии «Валдая» в 2025 году. Тогда главной темой встречи был полицентричный мир, а после вступительной речи президент отвечал на вопросы участников дискуссии.