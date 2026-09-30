Путин прибыл в Госдуму на первое заседание IX созыва

Президент России Владимир Путин прибыл в Государственную думу, где проходит первое заседание парламента девятого созыва. Главу государства встретили долгими аплодисментами, сообщает корреспондент Life.ru. Он обратился к ним с поздравлениями.

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Новую нижнюю палату парламента сформировали после выборов депутатов, которые прошли в единый день голосования с 18 по 20 сентября.

Впервые в выборах в Госдуму приняли участие жители регионов Донбасса и Новороссии. В федеральные списки были включены представители десяти партий, среди которых «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР, «Новые люди» и «Справедливая Россия». А Вячеслав Володин избран председателем Госдумы на третий срок подряд.