Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 30 сентября, 11:55

Вячеслав Володин избран председателем Госдумы на третий срок подряд

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Вячеслав Володин избран председателем Государственной думы девятого созыва. Голосование состоялось 30 сентября на первом заседании нового состава нижней палаты парламента.

Кандидатуру Володина поддержали 90,2% депутатов. Его соперник Дмитрий Новиков получил 8% голосов.

Володин стал первым председателем Госдумы, избранным на эту должность более двух сроков подряд. Он возглавляет палату с 2016 года: сначала руководил седьмым созывом, затем — восьмым.

Депутаты Госдумы IX созыва 2026: полный список 450 человек по партиям и регионам
Депутаты Госдумы IX созыва 2026: полный список 450 человек по партиям и регионам

Сегодня Госдума девятого созыва начала первое пленарное заседание с исполнения гимна России. По итогам выборов «Единая Россия» получила 349 мандатов, КПРФ — 37, ЛДПР — 23, «Новые люди» — 19, «Справедливая Россия» — 17, «Родина» — один. Ещё четыре места заняли самовыдвиженцы.

Больше новостей о работе парламента и кадровых решениях — в разделе «Политика России» на Life.ru.

BannerImage
Александра Вишнякова
  • Новости
  • Госдума
  • Вячеслав Володин
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar