Вячеслав Володин избран председателем Госдумы на третий срок подряд

Вячеслав Володин избран председателем Государственной думы девятого созыва. Голосование состоялось 30 сентября на первом заседании нового состава нижней палаты парламента.

Кандидатуру Володина поддержали 90,2% депутатов. Его соперник Дмитрий Новиков получил 8% голосов.

Володин стал первым председателем Госдумы, избранным на эту должность более двух сроков подряд. Он возглавляет палату с 2016 года: сначала руководил седьмым созывом, затем — восьмым.

Сегодня Госдума девятого созыва начала первое пленарное заседание с исполнения гимна России. По итогам выборов «Единая Россия» получила 349 мандатов, КПРФ — 37, ЛДПР — 23, «Новые люди» — 19, «Справедливая Россия» — 17, «Родина» — один. Ещё четыре места заняли самовыдвиженцы.