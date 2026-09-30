Новая Госдума начала работу: первое заседание IX созыва открыли гимном России

Государственная дума девятого созыва 30 сентября начала первое пленарное заседание. Оно открылось исполнением Государственного гимна России.

Госдума IX созыва открыла первое заседание. Видео © Life.ru

Первое заседание нового состава нижней палаты парламента было созвано указом президента Владимира Путина на 10:00 30 сентября.

По регламенту первое заседание открывает старейший по возрасту депутат. В ходе него парламентариям предстоит избрать председателя Госдумы и его заместителей, сформировать комитеты и комиссии, а также зарегистрировать депутатские фракции. Первое заседание открыл старейший депутат нового созыва Владимир Ресин. После организационной части депутаты должны перейти к формированию руководящих органов палаты.

По итогам выборов «Единая Россия» получила 349 мандатов, КПРФ — 37, ЛДПР — 23, «Новые люди» — 19, «Справедливая Россия» — 17. Ещё один мандат получила «Родина», четыре — самовыдвиженцы.

Ранее Life.ru показывал, как Госдума готовилась к первому заседанию девятого созыва. К началу работы нового состава в здании обновили интерьеры, а депутатам предстояло избрать спикера и его заместителей, зарегистрировать фракции и сформировать комитеты и комиссии.