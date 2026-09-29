«Единая Россия» выдвинула Вячеслава Володина на пост спикера Госдумы

«Единая Россия» единогласно выдвинула Вячеслава Володина на пост спикера Госдумы девятого созыва. Соответствующее решение приняли на первом организационном собрании депутатов от партии, результаты голосования огласил новоиспечённый руководитель фракции Дмитрий Кобылкин.

«Решение принято», — сказал он.

Представляя кандидатуру Володина, секретарь генсовета партии Владимир Якушев указал на его богатый опыт на данном ответственном посту. По словам политика, тот хорошо зарекомендовал себя как авторитетный руководитель, способный обеспечивать эффективную деятельность нижней палаты российского парламента.

Ранее «Единая Россия» избрала руководителя фракции в ГД, им стал Дмитрий Кобылкин. До этого депутат занимал пост губернатора Ямало-Ненецкий автономный округ, министра природных ресурсов страны и главы комитета по экологии.