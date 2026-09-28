«Справедливороссы» собрали фракцию из 17 депутатов и выдвинули Бабакова в вице-спикеры

Во фракцию «Справедливой России» в Госдуме девятого созыва вошли 17 депутатов. Об утверждении её состава сообщил журналистам лидер партии Сергей Миронов.

13 депутатов прошли в Думу по федеральному списку партии, ещё четверо победили в одномандатных округах. Миронов признал, что фракция стала меньше, и назвал среди прежних приоритетов партии социальную политику, поддержку участников СВО и их семей, экономику и миграционные вопросы.

Партия намерена выдвинуть Александра Бабакова на должность заместителя председателя Госдумы. По словам Миронова, президиум центрального совета «Справедливой России» поддержал его кандидатуру. В Думе предыдущего созыва Бабаков также занимал пост вице-спикера.

Выборы депутатов девятого созыва прошли с 18 по 20 сентября. Лидер «Справедливой России» Сергей Миронов 28 сентября провёл по видеосвязи первое заседание фракции партии в Государственной думе нового созыва. На встрече депутаты обсудили итоги выборов и дальнейшую работу фракции.