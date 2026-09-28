Миронов по ВКС проводит первое заседание своей обновлённой фракции в Госдуме

Лидер «Справедливой России» Сергей Миронов 28 сентября проводит по видеосвязи первое заседание фракции партии в Государственной думе нового созыва. На встрече депутаты обсуждают итоги выборов и дальнейшую работу фракции. О планах провести заседание Миронов сообщил ещё 25 сентября.

Миронов по ВКС проводит первое заседание фракции «СР» в новом созыве. Видео © Life.ru

«Было непросто и вы все это знаете. Хочу сказать спасибо всем, кто принимал участие в выборах. Вы молодцы», — обратился к соратникам политик с экрана.

По итогам выборов состав фракции «Справедливой России» заметно изменился. Ранее Life.ru писал, что ряд известных депутатов партии рисковал не получить мандаты в Госдуме IX созыва. По окончательным итогам партия получила 17 мест в нижней палате парламента. В предыдущем созыве у фракции было 27 депутатов. Сегодня стало известно, что Миронов не приедет на встречу Путина с лидерами нового состава Госдумы.