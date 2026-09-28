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Опубликовано 28 сентября, 08:11

Палата прихорашивается: Life.ru снял приготовления к первому заседанию новой Госдумы

К первому заседанию Госдумы VIII созыва отремонтировали гардероб и сменили ковры

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

В Госдуме заканчивают приготовления к первому заседанию девятого созыва, назначенному на 30 сентября. Корреспондент Life.ru снял обновлённые интерьеры нижней палаты: к началу работы депутатов там отремонтировали парадный гардероб и заменили ковры.

Обновлённый ковёр в Госдуме. Видео © Life.ru

Депутатам предстоит сформировать руководство палаты, избрать спикера и его заместителей, зарегистрировать фракции, утвердить структуру комитетов и комиссий и определить их председателей. В новом созыве планируется 34 комитета и четыре постоянные комиссии.

В Госдуме идёт ремонт. Фото © Life.ru

В Госдуме идёт ремонт. Фото © Life.ru

Первое заседание по регламенту открывает старейший депутат. В прошлом созыве Владимир Ресин уступил эту возможность Валентине Терешковой. Оба снова получили мандаты, поэтому аналогичный сценарий возможен и теперь.

ЛДПР выдвинула Марию Воропаеву на пост вице-спикера Госдумы
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Ранее Life.ru сообщал, что российский президент Владимир Путин назначил первое заседание Госдумы девятого созыва на 30 сентября в 10:00. Указ был подписан после официального утверждения Центризбиркомом итогов парламентских выборов.

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