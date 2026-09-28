ЛДПР выдвинула Марию Воропаеву на пост вице-спикера Госдумы
Мария Воропаева. Обложка © ldpr.ru
Фракция ЛДПР выдвинула Марию Воропаеву кандидатом на пост вице-спикера Госдумы девятого созыва. Об этом сообщили в пресс-службе партии.
Решение приняли 28 сентября на первом организационном собрании фракции. Ранее ЛДПР объявила о намерении предложить Воропаеву на эту должность, теперь кандидатура выдвинута официально. Воропаева руководила федеральным избирательным штабом ЛДПР и возглавляет фракцию партии в Московской городской думе.
Напомним, по итогам голосования «Единая Россия» получила 58,21% голосов по партийным спискам, КПРФ — 13,47%, ЛДПР — 8,88%, «Новые люди» — 7,82%, «Справедливая Россия» — 5,34%. С учётом одномандатных округов «Единая Россия» получила 349 из 450 мест, КПРФ — 37, ЛДПР — 23, «Новые люди» — 19, «Справедливая Россия» — 17. Ещё один мандат достался «Родине», четыре — самовыдвиженцам. Таким образом, в Госдуме нового созыва представлены шесть партий, а «Единая Россия» сохранила конституционное большинство.
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