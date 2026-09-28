ЛДПР выдвинула Марию Воропаеву на пост вице-спикера Госдумы

Фракция ЛДПР выдвинула Марию Воропаеву кандидатом на пост вице-спикера Госдумы девятого созыва. Об этом сообщили в пресс-службе партии.

Решение приняли 28 сентября на первом организационном собрании фракции. Ранее ЛДПР объявила о намерении предложить Воропаеву на эту должность, теперь кандидатура выдвинута официально. Воропаева руководила федеральным избирательным штабом ЛДПР и возглавляет фракцию партии в Московской городской думе.