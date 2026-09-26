Новая Госдума начинает работу: На первое заседание позвали Путина и Мишустина

Президента России Владимира Путина, премьера Михаила Мишустина и председателя Совфеда Валентину Матвиенко пригласили на первое пленарное заседание Государственной думы девятого созыва.

Такое решение приняла временная депутатская рабочая группа, рассказал её руководитель Виктор Пинский. Приглашения направят президенту России, председателю правительства и спикеру Совета Федерации.

Новый состав нижней палаты соберётся 30 сентября в 10:00. Дату первого заседания Госдумы IX созыва своим указом назначил Владимир Путин.

Подготовкой занимается межфракционная рабочая группа. Ей предстоит сформировать повестку, определить рассадку парламентариев и подготовить предложения по составу счётной комиссии, временного секретариата и комиссии по регламенту.

На первом заседании депутаты также выберут председателя Госдумы и его заместителей. «Единая Россия» ранее выдвинула на пост спикера Вячеслава Володина, кандидатуру которого поддержал Путин.

Накануне Центризбирком официально утвердил итоги выборов в Госдуму. «Единая Россия» получила 349 из 450 мандатов, КПРФ — 37, ЛДПР — 23, «Новые люди» — 19, «Справедливая Россия» — 17.