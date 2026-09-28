Миронов не приедет на встречу Путина с лидерами нового состава Госдумы

Лидер «Справедливой России» Сергей Миронов не примет участия во встрече президента РФ Владимира Путина с руководителями партий нового состава Госдумы. «Справедливую Россию» на ней представит первый заместитель председателя партии Александр Бабаков, рассказал специальному корреспонденту Life.ru Александру Юнашеву пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Будут на встрече и Зюганов, и Слуцкий, и Бабаков, первый заместитель в «Справедливой России», Нечаев от «Новых людей». И Дмитрий Медведев от «Единой России», — сообщил спикер Кремля.

Встреча запланирована на вторую половину дня. Путин пообщается с представителями партий после завершившихся выборов в Госдуму девятого созыва. Контакты с руководством ЦИК, главами фракций и депутатами входят в график президента после голосования.

Сам Миронов 28 сентября проводит первое после выборов заседание фракции «Справедливая Россия» в Госдуме по видеосвязи. На нём обсудят итоги кампании, дальнейшую работу депутатов и кадровые решения внутри фракции.