Миронов не приедет на встречу Путина с лидерами нового состава Госдумы
Сергей Миронов. Обложка © Life.ru
Лидер «Справедливой России» Сергей Миронов не примет участия во встрече президента РФ Владимира Путина с руководителями партий нового состава Госдумы. «Справедливую Россию» на ней представит первый заместитель председателя партии Александр Бабаков, рассказал специальному корреспонденту Life.ru Александру Юнашеву пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Будут на встрече и Зюганов, и Слуцкий, и Бабаков, первый заместитель в «Справедливой России», Нечаев от «Новых людей». И Дмитрий Медведев от «Единой России», — сообщил спикер Кремля.
Встреча запланирована на вторую половину дня. Путин пообщается с представителями партий после завершившихся выборов в Госдуму девятого созыва. Контакты с руководством ЦИК, главами фракций и депутатами входят в график президента после голосования.
Сам Миронов 28 сентября проводит первое после выборов заседание фракции «Справедливая Россия» в Госдуме по видеосвязи. На нём обсудят итоги кампании, дальнейшую работу депутатов и кадровые решения внутри фракции.
Ранее Life.ru сообщал, что Владимир Путин намерен встретиться с Эллой Памфиловой, главами парламентских фракций и депутатами после выборов. В Кремле тогда отмечали, что точные даты и формат таких контактов будут определены позднее. Life.ru
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