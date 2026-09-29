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Опубликовано 29 сентября, 11:38

Дмитрий Кобылкин стал главой фракции «Единая Россия» в Госдуме

Дмитрий Кобылкин. Обложка © ТАСС / Екатерина Штукина

Дмитрий Кобылкин. Обложка © ТАСС / Екатерина Штукина

Дмитрий Кобылкин избран руководителем фракции «Единой России» в Госдуме девятого созыва. Решение приняли на первом собрании, сообщили в пресс-службе партии.

Кандидатуру Кобылкина ранее предложил председатель «единороссов» Дмитрий Медведев. В Госдуме предыдущего созыва фракцию возглавлял Владимир Васильев. Кобылкин ранее занимал пост губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа, федерального министра природных ресурсов, а также главы думского комитета по экологии.

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Также сообщалось, что фракция ЛДПР выдвинула Марию Воропаеву кандидатом на пост вице-спикера Госдумы девятого созыва. Решение приняли 28 сентября на первом организационном собрании фракции. Чиновница руководила федеральным избирательным штабом ЛДПР и возглавляет фракцию партии в Московской городской думе.

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Татьяна Миссуми
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