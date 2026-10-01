«Сохранить мир прямо сейчас»: Путин указал на тревожные тенденции в мире

Тревожные тенденции на международной арене заставляют в первую очередь задуматься о сохранении глобального мира и безопасности. Об этом президент России Владимир Путин заявил на пленарной сессии Международного дискуссионного клуба «Валдай» в Национальном центре «Россия» в Подмосковье.

«Тревожные тенденции, которые мы наблюдаем на международной арене, заставляют прежде всего задуматься не о том, как разумнее, эффективнее и справедливее обустроить мировое взаимодействие в предстоящий период, хотя всё это, безусловно, чрезвычайно важно, а о том надо подумать прежде всего: как сохранить глобальный мир и безопасность прямо сейчас», — сказал Путин.

Президент связал такую необходимость с изменениями в международных отношениях. По его словам, многие прежние правовые нормы уже отброшены, тогда как новые правила пока не сформированы.

Путин выступает на пленарной сессии XXIII ежегодного заседания клуба «Валдай». Тема встречи в этом году — «Ответственность за будущее: пределы возможного или возможности без предела?».

Встречи российского лидера с участниками «Валдая» проходят ежегодно. После программного выступления президент традиционно отвечает на вопросы экспертов и обсуждает с ними международную повестку. Ранее стало известно, что модератором дискуссии выступит Фёдор Лукьянов. Он раскрыл, чем Путина так привлекает «Валдай».