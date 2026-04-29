Зеленский отказал Западу в просьбе не атаковать российские нефтяные объекты

Киев намерен продолжать удары по объектам нефтегазовой инфраструктуры России, несмотря на просьбы Запада прекратить их из-за ситуации на Ближнем Востоке, пообещал Владимир Зеленский. Об этом экс-комик сказал в интервью телеканалу Newsmax, отвечая на вопрос ведущей Шелби Вайлдер о влиянии украинских атак на мировые цены на энергоносители.

«Мы получили сообщение от партнёров, что из-за этого вызова на Ближнем Востоке, возможно, не стоит атаковать энергетическую инфраструктуру в России. И, конечно, я сказал: нет, мы ответим», — заявил Зеленский.

По словам Зеленского, союзники выражали обеспокоенность из-за ситуации на Ближнем Востоке и возможного влияния атак на энергетические рынки.