29 апреля, 18:35

Зеленский отказал Западу в просьбе не атаковать российские нефтяные объекты

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / paparazzza

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / paparazzza

Киев намерен продолжать удары по объектам нефтегазовой инфраструктуры России, несмотря на просьбы Запада прекратить их из-за ситуации на Ближнем Востоке, пообещал Владимир Зеленский. Об этом экс-комик сказал в интервью телеканалу Newsmax, отвечая на вопрос ведущей Шелби Вайлдер о влиянии украинских атак на мировые цены на энергоносители.

«Мы получили сообщение от партнёров, что из-за этого вызова на Ближнем Востоке, возможно, не стоит атаковать энергетическую инфраструктуру в России. И, конечно, я сказал: нет, мы ответим», — заявил Зеленский.

По словам Зеленского, союзники выражали обеспокоенность из-за ситуации на Ближнем Востоке и возможного влияния атак на энергетические рынки.

Силуанов призвал готовить бюджет к снижению цен на нефть
Силуанов призвал готовить бюджет к снижению цен на нефть

Напомним, что ВСУ нанесли удар дронами по НПЗ в Туапсе. Из-за этого на объекте произошёл крупный пожар. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, атаки на нефтеперерабатывающие объекты отражаются на ситуации с нефтью на мировых рынках. Ткие действия усиливают дефицит.

Полина Никифорова
