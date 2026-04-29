29 апреля, 10:10

Песков: Атаки на НПЗ усиливают дефицит нефти на мировом рынке

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что атаки на нефтеперерабатывающие объекты отражаются на ситуации с нефтью на мировых рынках. По его словам, такие действия усиливают дефицит.

«Так же, как и мировое энергетическое сообщество отчаянно борется с последствиями дефицита нефти на международных рынках, что подстёгивается такими преступными действиями киевского режима», — заявил Песков.

Песков подчеркнул, что последствия ударов по НПЗ в Туапсе устраняют сотни специалистов. Работы по ликвидации продолжаются. По его словам, происходящее влияет не только на локальную ситуацию, но и на глобальный энергетический баланс.

Кроме того, по словам президента РФ Владимира Путина, атака на Туапсе, затронувшая энергетические объекты, несёт риск серьезных экологических последствий. Однако, по его словам, власти и спасательные службы успешно справляются с возникшей ситуацией. Президент упомянул об этом на совещании по безопасности выборов, приведя инцидент как пример угроз.

Полина Никифорова
