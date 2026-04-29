Огонь с НПЗ перекинулся на жилой дом в Туапсе: людей эвакуировали заранее

Пожар в Туапсе стал продолжением серии атак на местную нефтяную инфраструктуру. Удар в ночь на 28 апреля стал уже третьим за неполные две недели: до этого атаки на НПЗ и морской порт происходили 16 и 20 апреля. После одного из предыдущих возгораний пожар тушили несколько дней, а жителей предупреждали о загрязнении воздуха продуктами горения, включая бензол, ксилол и сажу. На этот раз из-за пожара власти начали эвакуацию жителей домов рядом с НПЗ, для них подготовили пункт временного размещения. Также в Туапсе отменяли занятия в школах и части детских садов.