Огонь с НПЗ перекинулся на жилой дом в Туапсе: людей эвакуировали заранее
В Туапсе потушили пожар в жилом доме рядом с НПЗ
В Туапсе пожар на нефтеперерабатывающем заводе перекинулся на соседний многоквартирный дом. Возгорание в жилом здании уже ликвидировали, сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.
По данным оперштаба, огонь распространился на двухэтажный дом минувшей ночью. Сообщение о пожаре поступило около 02:40 мск. Площадь возгорания в жилом здании составила 150 квадратных метров. Полностью потушить огонь удалось к 04:40 мск.
«В Туапсе ликвидировали пожар в многоквартирном доме рядом с НПЗ. Огонь перекинулся на двухэтажное здание минувшей ночью в 02:40», — говорится в сообщении.
Власти уточнили, что жильцов в доме на момент происшествия не было. Людей эвакуировали заранее — утром 28 апреля. Это позволило избежать жертв. Сейчас специалисты оценивают последствия пожара и состояние дома после ликвидации возгорания.
Пожар в Туапсе стал продолжением серии атак на местную нефтяную инфраструктуру. Удар в ночь на 28 апреля стал уже третьим за неполные две недели: до этого атаки на НПЗ и морской порт происходили 16 и 20 апреля. После одного из предыдущих возгораний пожар тушили несколько дней, а жителей предупреждали о загрязнении воздуха продуктами горения, включая бензол, ксилол и сажу. На этот раз из-за пожара власти начали эвакуацию жителей домов рядом с НПЗ, для них подготовили пункт временного размещения. Также в Туапсе отменяли занятия в школах и части детских садов.
