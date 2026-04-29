Специальная военная операция
Наводнение в Дагестане
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
29 апреля, 09:12

Огонь с НПЗ перекинулся на жилой дом в Туапсе: людей эвакуировали заранее

Обложка © Life.ru

В Туапсе пожар на нефтеперерабатывающем заводе перекинулся на соседний многоквартирный дом. Возгорание в жилом здании уже ликвидировали, сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.

По данным оперштаба, огонь распространился на двухэтажный дом минувшей ночью. Сообщение о пожаре поступило около 02:40 мск. Площадь возгорания в жилом здании составила 150 квадратных метров. Полностью потушить огонь удалось к 04:40 мск.

«В Туапсе ликвидировали пожар в многоквартирном доме рядом с НПЗ. Огонь перекинулся на двухэтажное здание минувшей ночью в 02:40», — говорится в сообщении.

Путин: Удар по Туапсе потенциально может вызвать последствия для экологии
Власти уточнили, что жильцов в доме на момент происшествия не было. Людей эвакуировали заранее — утром 28 апреля. Это позволило избежать жертв. Сейчас специалисты оценивают последствия пожара и состояние дома после ликвидации возгорания.

Губернатор Кубани прибыл в Туапсе и показал видео из атакованного ВСУ города
Пожар в Туапсе стал продолжением серии атак на местную нефтяную инфраструктуру. Удар в ночь на 28 апреля стал уже третьим за неполные две недели: до этого атаки на НПЗ и морской порт происходили 16 и 20 апреля. После одного из предыдущих возгораний пожар тушили несколько дней, а жителей предупреждали о загрязнении воздуха продуктами горения, включая бензол, ксилол и сажу. На этот раз из-за пожара власти начали эвакуацию жителей домов рядом с НПЗ, для них подготовили пункт временного размещения. Также в Туапсе отменяли занятия в школах и части детских садов.

Жительница Туапсе рассказала о чёрных облаках после атаки дронов ВСУ на НПЗ
Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

Марина Фещенко
  • Новости
  • Происшествия
  • Краснодарский край
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar