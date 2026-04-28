40 человек эвакуировали с прилегающей к горящему НПЗ в Туапсе территории

40 человек, включая 9 детей, эвакуированы с территории, прилегающей к горящему НПЗ в Туапсе, они размещены в ПВР. Об этом сообщил глава муниципалитета Сергей Бойко.

«С ближайших к месту пожара улиц эвакуировали население. В пункте эвакуации находятся 31 человек и 9 детей. Люди обеспечены всем необходимым», — написал он в соцсетях.

Напомним, минувшей ночью в Туапсе произошёл крупный пожар на нефтеперерабатывающем заводе после атаки украинских БПЛА. Власти эвакуируют жителей домов рядом с предприятием. На место ликвидации последствий удара прибыли глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев и глава МЧС Александр Куренков. В округе ввели режим ЧС.