28 апреля, 15:37

40 человек эвакуировали с прилегающей к горящему НПЗ в Туапсе территории

Обложка © ТАСС / ЕРА

Обложка © ТАСС / ЕРА

40 человек, включая 9 детей, эвакуированы с территории, прилегающей к горящему НПЗ в Туапсе, они размещены в ПВР. Об этом сообщил глава муниципалитета Сергей Бойко.

«С ближайших к месту пожара улиц эвакуировали население. В пункте эвакуации находятся 31 человек и 9 детей. Люди обеспечены всем необходимым», — написал он в соцсетях.

Губернатор Кубани прибыл в Туапсе и показал видео из атакованного ВСУ города

Напомним, минувшей ночью в Туапсе произошёл крупный пожар на нефтеперерабатывающем заводе после атаки украинских БПЛА. Власти эвакуируют жителей домов рядом с предприятием. На место ликвидации последствий удара прибыли глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев и глава МЧС Александр Куренков. В округе ввели режим ЧС.

Всё о ЧП, катастрофах и работе экстренных служб — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

Александра Вишнякова
