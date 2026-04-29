В Туапсе проведут работы по сбору нефтепродуктов в воде и на берегу
В Туапсе Краснодарского края проведут работы по сбору нефтепродуктов на воде и берегу. Об этом сообщил депутат Госдумы Сергей Алтухов в своём телеграм-канале.
«Запланирована обвалка береговой линии и тампонирование водной поверхности для сбора нефтепродуктов», — написал парламентарий.
К ликвидации последствий дополнительно привлекли около 200 человек из соседних муниципалитетов. Всего в работах задействованы 312 специалистов. Используется 73 единицы техники. Уточняется, что силы направлены не только на сбор загрязнений, но и на устранение последствий возгорания.
Ранее глава МЧС Александр Куренков сообщил, что утечки нефти в Туапсе после атаки ВСУ полностью остановлены. В настоящее время профильные службы сосредоточены на предотвращении попадания нефтепродуктов в акваторию реки Туапсе. По словам представителей ведомства, для решения этой задачи у них есть все необходимые силы и средства. Куренков заверил, что обстановка остаётся под полным контролем.
