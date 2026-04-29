Специальная военная операция
Наводнение в Дагестане
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
29 апреля, 07:49

В Туапсе проведут работы по сбору нефтепродуктов в воде и на берегу

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Wonderful Nature

В Туапсе Краснодарского края проведут работы по сбору нефтепродуктов на воде и берегу. Об этом сообщил депутат Госдумы Сергей Алтухов в своём телеграм-канале.

«Запланирована обвалка береговой линии и тампонирование водной поверхности для сбора нефтепродуктов», — написал парламентарий.

К ликвидации последствий дополнительно привлекли около 200 человек из соседних муниципалитетов. Всего в работах задействованы 312 специалистов. Используется 73 единицы техники. Уточняется, что силы направлены не только на сбор загрязнений, но и на устранение последствий возгорания.

Делегация из Геленджика отправилась в Туапсе для оказания помощи в ликвидации ЧП

Ранее глава МЧС Александр Куренков сообщил, что утечки нефти в Туапсе после атаки ВСУ полностью остановлены. В настоящее время профильные службы сосредоточены на предотвращении попадания нефтепродуктов в акваторию реки Туапсе. По словам представителей ведомства, для решения этой задачи у них есть все необходимые силы и средства. Куренков заверил, что обстановка остаётся под полным контролем.

Александра Мышляева
  • Новости
  • Происшествия
  • Краснодарский край
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar