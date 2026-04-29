Делегация из Геленджика отправилась в Туапсе для оказания помощи в ликвидации ЧП

Представители администрации Геленджика, ЖКХ, а также спасательных служб отправились в Туапсе для оказания помощи. Об этом сообщил глава Геленджика Алексей Богодистов.

«Сегодня в 6 утра в Туапсе отправили делегацию в составе сотрудников администрации, спасателей, представителей внутригородских округов, строительной сферы курорта и отрасли ЖКХ. Помогать туапсинцам справляться с вызовами будем в ежедневном формате. Когда случается беда, Геленджик никогда не стоит в стороне», — пишет Богодистов в своём телеграм-канале.