29 апреля, 04:59

Делегация из Геленджика отправилась в Туапсе для оказания помощи в ликвидации ЧП

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Evgeny Drablenkov

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Evgeny Drablenkov

Представители администрации Геленджика, ЖКХ, а также спасательных служб отправились в Туапсе для оказания помощи. Об этом сообщил глава Геленджика Алексей Богодистов.

«Сегодня в 6 утра в Туапсе отправили делегацию в составе сотрудников администрации, спасателей, представителей внутригородских округов, строительной сферы курорта и отрасли ЖКХ. Помогать туапсинцам справляться с вызовами будем в ежедневном формате. Когда случается беда, Геленджик никогда не стоит в стороне», — пишет Богодистов в своём телеграм-канале.

Из Туапсе вывезли более 8 тыс. кубометров загрязнённого грунта

Ранее глава МЧС Александр Куренков сообщил, что утечки нефти в Туапсе после атаки ВСУ полностью остановлены. Теперь специалисты работают над тем, чтобы не допустить попадания нефти в реку Туапсе, и располагают для этого достаточными силами и средствами. Куренков заверил, что ситуация остаётся под контролем.

Тимур Хингеев
