Транспортный коллапс в Киеве: после метро встали трамваи и троллейбусы
В Киеве вслед за метро остановились трамваи и троллейбусы
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI).
В Киеве вслед за остановкой метро прекратилось движение трамваев и троллейбусов. Об этом сообщает издание «Страна».
Ранее в украинской столице временно приостановили движение поездов и работу эскалаторов метро из-за снижения напряжения от внешних питающих центров.
Теперь проблемы затронули и наземный электротранспорт. Трамваи и троллейбусы перестали ходить, что ещё сильнее осложнило передвижение по городу.
Ранее Life.ru писал, что в начале октября после ударов по мостовой и энергетической инфраструктуре Киева транспортная ситуация в городе уже резко ухудшалась. Ограничения вводили сразу на нескольких переправах через Днепр, из-за чего между левым и правым берегами образовывались километровые пробки, а часть пассажиров была вынуждена продолжать путь пешком. Позднее сообщалось о повреждении Северного моста и новых сбоях в сообщении между районами столицы.
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