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Опубликовано 8 октября, 19:53

Транспортный коллапс в Киеве: после метро встали трамваи и троллейбусы

В Киеве вслед за метро остановились трамваи и троллейбусы

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI).

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI).

В Киеве вслед за остановкой метро прекратилось движение трамваев и троллейбусов. Об этом сообщает издание «Страна».

Ранее в украинской столице временно приостановили движение поездов и работу эскалаторов метро из-за снижения напряжения от внешних питающих центров.

Теперь проблемы затронули и наземный электротранспорт. Трамваи и троллейбусы перестали ходить, что ещё сильнее осложнило передвижение по городу.

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Ранее Life.ru писал, что в начале октября после ударов по мостовой и энергетической инфраструктуре Киева транспортная ситуация в городе уже резко ухудшалась. Ограничения вводили сразу на нескольких переправах через Днепр, из-за чего между левым и правым берегами образовывались километровые пробки, а часть пассажиров была вынуждена продолжать путь пешком. Позднее сообщалось о повреждении Северного моста и новых сбоях в сообщении между районами столицы.

Больше новостей о ситуации на Украине — в разделе «Украина» на Life.ru.

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Никита Никонов
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