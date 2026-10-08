Транспортный коллапс в Киеве: после метро встали трамваи и троллейбусы

Теперь проблемы затронули и наземный электротранспорт. Трамваи и троллейбусы перестали ходить, что ещё сильнее осложнило передвижение по городу.

Ранее Life.ru писал, что в начале октября после ударов по мостовой и энергетической инфраструктуре Киева транспортная ситуация в городе уже резко ухудшалась. Ограничения вводили сразу на нескольких переправах через Днепр, из-за чего между левым и правым берегами образовывались километровые пробки, а часть пассажиров была вынуждена продолжать путь пешком. Позднее сообщалось о повреждении Северного моста и новых сбоях в сообщении между районами столицы.