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Опубликовано 8 октября, 18:30

Киевское метро встало на всех трёх линиях

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dmytro Falkowskyi

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dmytro Falkowskyi

Движение поездов и работа эскалаторов в киевском метро временно приостановлены из-за снижения напряжения от внешних питающих центров. Об этом сообщила Киевская городская государственная администрация.

По словам очевидцев, остановка затронула все три линии подземки. В приведённом сообщении КГГА число веток не уточняется.

Не только свет и вода: В Киеве зафиксировали перебои с интернетом
Не только свет и вода: В Киеве зафиксировали перебои с интернетом

Ранее Life.ru писал, что после ударов по мостовой и энергетической инфраструктуре Киева в городе уже возникали серьёзные перебои с транспортом. В начале октября ограничения движения затронули сразу несколько переправ через Днепр, из-за чего образовались километровые пробки, а часть пассажиров была вынуждена продолжать путь пешком. Позднее сообщалось и о повреждении Северного моста, что дополнительно осложнило сообщение между левым и правым берегами столицы.

Также в Киеве уже возникали сбои на зелёной линии метро. Как сообщали местные СМИ, 6 октября из-за технической неисправности часть поездов не следовала с левого берега Днепра на правый, а оставшиеся составы отправлялись переполненными. Одновременно возле городских мостов образовались масштабные автомобильные заторы.

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Полина Никифорова
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