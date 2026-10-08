Киевское метро встало на всех трёх линиях

Движение поездов и работа эскалаторов в киевском метро временно приостановлены из-за снижения напряжения от внешних питающих центров. Об этом сообщила Киевская городская государственная администрация.

По словам очевидцев, остановка затронула все три линии подземки. В приведённом сообщении КГГА число веток не уточняется.

Ранее Life.ru писал, что после ударов по мостовой и энергетической инфраструктуре Киева в городе уже возникали серьёзные перебои с транспортом. В начале октября ограничения движения затронули сразу несколько переправ через Днепр, из-за чего образовались километровые пробки, а часть пассажиров была вынуждена продолжать путь пешком. Позднее сообщалось и о повреждении Северного моста, что дополнительно осложнило сообщение между левым и правым берегами столицы.

Также в Киеве уже возникали сбои на зелёной линии метро. Как сообщали местные СМИ, 6 октября из-за технической неисправности часть поездов не следовала с левого берега Днепра на правый, а оставшиеся составы отправлялись переполненными. Одновременно возле городских мостов образовались масштабные автомобильные заторы.