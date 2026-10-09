Усатая «Герань»: Как новый дрон с кумулятивной БЧ рвет мосты и нервы Киева Оглавление Характеристики новой «Герани» Где применяли модифицированную «Герань» Куда новая «Герань» может ещё ударить Как Киев защитит мосты ПВО Киева в панике от новых российских БПЛА «Герань» с особым зарядом. Life.ru разобрался, чем Россия сносит инфраструктуру ВСУ, и куда может дотянуться новый беспилотник. Почему усатая «Герань» стала главным кошмаром для мостов ВСУ. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Армия России начала применять новую версию БПЛА «Герань». Она предназначена для нанесения урона линиям электропередач и мостам. Министерство обороны Российской Федерации подтверждает, что были атакованы Северный и Южный мосты в Киеве.

Характеристики новой «Герани»

Известно, что для удара по мостам через Днепр использовалась модифицированная «Герань-4». Её оснастили специальной боевой частью для уничтожения таких объектов.

— Противник впервые применил на реактивном БПЛА особый боезаряд кумулятивно-режущей специальной нагрузки. Такой боезаряд создан специально для уничтожения высоковольтных опор и железных мостовых конструкций, — заявил в конце сентября внештатный советник Владимира Зеленского Сергей Бескрестнов.

Эту информацию подтверждает Главное управление разведки Украины. По их данным, новая версия «Герань-4» оснащена не только специальной боевой частью, но и усовершенствованным электронным блоком автономной навигации. Реактивный БПЛА получил и новый двигатель. Если раньше ставились китайские, то теперь дрон оснащается отечественным. Отличительной чертой новой «Герани» являются «усы» в носовой части БПЛА. Генерал ВСУ Игорь Романенко считает, что это могут быть дополнительные заряды. Канал «Военная хроника», ссылаясь на украинские источники предполагает, что под «усами» скрывается контактный инициатор заряда.

Бригада «Варяг» ВС РФ ударила по Северному мосту в Киеве. Видео © Telegram / Минобороны России

Во время визита на полигон «Чебаркульский» президент России Владимир Путин посетил выставку российского вооружения, используемого в специальной военной операции. Из доклада Верховному главнокомандующему стали известны характеристики БПЛА «Герань-4».

— Благодаря реактивному двигателю нам удалось повысить скорость, 350 километров в час, 50 килограммов — боевая часть, и, соответственно, мы летаем 750-800 километров, — рассказал сотрудник экспозиции.

Где применяли модифицированную «Герань»

Министерство обороны Российской Федерации подтвердило удары по Северному и Южному мостам в Киеве. Важно отметить: обе конструкции – вантовые, что в некоторой степени упрощает их уничтожение.

— Южный и Северный мосты стоят по краям и пропускают транзит мимо центра. Когда закрыты оба, весь поток через Днепр идёт по мостам Патона, Метро, Подольскому и Дарницкому <…> Обрушить вантовый мост одной реактивной «Геранью» не получится, да такой задачи и нет. Достаточно, чтобы после каждого попадания мост закрывали на обследование, а инженеры не решались подписать допуск, — пишет военный корреспондент Александр Коц.

Примечательно, что часть деталей для этих мостов ещё в советское время выпускал Воронежский завод мостовых конструкций. То есть у России могут быть технические данные о путепроводах.

Куда новая «Герань» может ещё ударить

К началу специальной военной операции у Украины было 31 транспортное сооружение через Днепр. Это и автомобильные путепроводы, и железнодорожные мосты, и плотины ГЭС. Часть из них уже получили повреждения или уничтожена.

ВС РФ поразили вантовый мост в Запорожской области. Видео © Telegram / Минобороны России

50-я бригада ВС РФ «Варяг» вместе с ВКС России поразила вантовый мост в Запорожской области. По нему прилетели ФАБ с УМПК. Учитывая, что конструкция аналогична тем, что находятся в Киеве, усатые «Герани» со специальной боевой частью могут атаковать его. Из вантовых мостов в Киеве пока остаются целыми Подольский мост.

Как Киев защитит мосты

Вероятно, в Киеве не ожидали, что Россия начнёт бить по мостам в столице. Единственным путепроводом через Днепр, который ВС РФ разрушили, был Антоновский мост вблизи Херсона. Но его снесли вынужденно – из-за отступления. Летом 2023 года ВСУ уничтожили Каховскую ГЭС, через которую также можно было перебраться с одного берега Днепра на другой. Сооружение, построенное рядом с Новой Каховкой, долгое время обстреливали из РСЗО HIMARS, и оно не выдержало. Теперь у Украины задача – защита тех мостов, которые остались.

В первую очередь противник натянул сетки, что не даёт никакой защиты от пикирующего реактивного БПЛА. Также на мостах появились зенитные самоходные установки «Gepard», но их быстро убрали. Вероятно, поняли, что ЗСУ сами становятся целью. В итоге киевское командование решило применять роботизированные турели с искусственным интеллектом. Офицер командования штурмовых войск ВСУ Денис Ярославский раскритиковал установку такого средства ПВО. Он убеждён, что они не способны сбивать реактивные «Герани».

— Они не решат вопрос против этих средств врага. Тут или F-16 с ракетами «воздух-воздух», или другие ракетные системы, какие уже есть или каких у нас не хватает, — заявил Ярославский.

Фактически, у Украины нечем защищаться. Немецкое издание Frankfurter Allgemeine Zeitung отмечает, что мобильные огневые группы тоже бессильны против реактивных БПЛА, поэтому надежда только на наземные комплексы ПВО или истребители в небе.

— Чтобы снизить расходы, самолёты могут сбивать дроны из бортовых пушек <…> Однако примерно половина авиапарка сейчас не может использоваться, так как находится в ремонте, — говорится в материале FAZ.

При этом украинские инженеры по приказу Владимира Зеленского пытаются разработать собственный перехватчик. Испытания проходят уже пять моделей. Но пока результат — в пользу ВС РФ.

Авторы Даниил Черных