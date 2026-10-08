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Регион
Опубликовано 8 октября, 22:20

Кличко призвал киевлян покинуть город из-за масштабного коммунального кризиса

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Istetsen2

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Istetsen2

Мэр Киева Виталий Кличко предложил жителям столицы, у которых есть родственники или друзья за городом, рассмотреть возможность временно покинуть Киев. Об этом он рассказал в интервью AFP, предупредив о риске серьёзных проблем с городской инфраструктурой.

По словам Кличко, нарушение работы системы водоснабжения может привести к «достаточно масштабному» кризису. При этом мэр отдельно подчеркнул, что не призывает к полной эвакуации столицы.

Появилось видео тотального блэкаута в Киеве
Появилось видео тотального блэкаута в Киеве

Мэр рассказал, что Киев переходит в режим «выживания» накануне зимы из-за ударов по энергетической и транспортной инфраструктуре. По его словам, город готовится к возможным длительным перебоям с отоплением, водой и электричеством. В отдельных районах уже происходят временные отключения света, а власти устанавливают резервные системы отопления и пополняют запасы топлива, продуктов и питьевой воды.

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Алена Пенчугина
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