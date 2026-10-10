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Опубликовано 10 октября, 14:45

Дым поднимается над Киевом после ударов ВС РФ

Стоб дыма поднимается над правобережной частью Киева. Как писали украинские СМИ, ВС России ударили по целям в городе. Что именно повреждено, неизвестно.

По данным официальной онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны, на момент публикации в столице Украины воздушная тревога не объявлена.

Дым над Киевом после ударов ВС РФ. Фото © Telegram / Киевский движ

Дым над Киевом после ударов ВС РФ. Фото © Telegram / Киевский движ

Большая часть Одессы осталась без света и воды после взрывов
Большая часть Одессы осталась без света и воды после взрывов

Ранее мониторинговые каналы сообщили о запуске «Цирконов» по целям в Киеве. Их скорость может достигать семи тысяч километров в час.

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Виды Киева. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / meunierd

Матвей Константинов
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