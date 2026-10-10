Дым поднимается над Киевом после ударов ВС РФ

Стоб дыма поднимается над правобережной частью Киева. Как писали украинские СМИ, ВС России ударили по целям в городе. Что именно повреждено, неизвестно.

По данным официальной онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны, на момент публикации в столице Украины воздушная тревога не объявлена.

Дым над Киевом после ударов ВС РФ. Фото © Telegram / Киевский движ

Ранее мониторинговые каналы сообщили о запуске «Цирконов» по целям в Киеве. Их скорость может достигать семи тысяч километров в час.