Дым поднимается над Киевом после ударов ВС РФ
Стоб дыма поднимается над правобережной частью Киева. Как писали украинские СМИ, ВС России ударили по целям в городе. Что именно повреждено, неизвестно.
По данным официальной онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны, на момент публикации в столице Украины воздушная тревога не объявлена.
Дым над Киевом после ударов ВС РФ. Фото © Telegram / Киевский движ
Ранее мониторинговые каналы сообщили о запуске «Цирконов» по целям в Киеве. Их скорость может достигать семи тысяч километров в час.
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Виды Киева. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / meunierd