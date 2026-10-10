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Опубликовано 10 октября, 03:58

Большая часть Одессы осталась без света и воды после взрывов

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Kryvosheia Yurii

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Kryvosheia Yurii

В Одессе произошёл масштабный блэкаут после серии взрывов. Большая часть города осталась без электричества и водоснабжения, сообщает украинское издание Insider UA.

По данным местных СМИ, отключения затронули большинство районов областного центра. Жители столкнулись с перебоями сразу двух коммунальных услуг. Перед массовым исчезновением света в Одессе прогремели взрывы. В это время на территории города действовала воздушная тревога.

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Накануне украинская энергокомпания «Укрэнерго» признала, что ВС РФ изменили тактику ударов по энергетической инфраструктуре страны. Российские войска теперь непрерывно атакуют подстанции и линии электропередачи вблизи крупных городов, сообщили в компании.

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Виталий Приходько
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