Большая часть Одессы осталась без света и воды после взрывов

В Одессе произошёл масштабный блэкаут после серии взрывов. Большая часть города осталась без электричества и водоснабжения, сообщает украинское издание Insider UA.

По данным местных СМИ, отключения затронули большинство районов областного центра. Жители столкнулись с перебоями сразу двух коммунальных услуг. Перед массовым исчезновением света в Одессе прогремели взрывы. В это время на территории города действовала воздушная тревога.

Накануне украинская энергокомпания «Укрэнерго» признала, что ВС РФ изменили тактику ударов по энергетической инфраструктуре страны. Российские войска теперь непрерывно атакуют подстанции и линии электропередачи вблизи крупных городов, сообщили в компании.