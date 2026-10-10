Большая часть Одессы осталась без света и воды после взрывов
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В Одессе произошёл масштабный блэкаут после серии взрывов. Большая часть города осталась без электричества и водоснабжения, сообщает украинское издание Insider UA.
По данным местных СМИ, отключения затронули большинство районов областного центра. Жители столкнулись с перебоями сразу двух коммунальных услуг. Перед массовым исчезновением света в Одессе прогремели взрывы. В это время на территории города действовала воздушная тревога.
Накануне украинская энергокомпания «Укрэнерго» признала, что ВС РФ изменили тактику ударов по энергетической инфраструктуре страны. Российские войска теперь непрерывно атакуют подстанции и линии электропередачи вблизи крупных городов, сообщили в компании.
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