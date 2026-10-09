«Укрэнерго» сообщило о новой тактике ударов ВС РФ по энергосистеме Украины

Украинская энергокомпания «Укрэнерго» признала, что ВС РФ изменили тактику ударов по энергетической инфраструктуре страны. Российские войска теперь непрерывно атакуют подстанции и линии электропередачи вблизи крупных городов, сообщили в компании.

По оценке украинских энергетиков, основная часть ударов приходится на магистральные сети, по которым электричество передают на сотни километров. Из-за повреждений обеспечить потребителей необходимыми объёмами энергии становится всё сложнее.

При этом в некоторых регионах Украины наблюдается даже избыток генерирующих мощностей. Однако перебросить электричество туда, где его не хватает, зачастую невозможно. В результате одни области сталкиваются с регулярными отключениями, а другие продолжают работать без ограничений.

В «Укрэнерго» также признали, что в отдельных регионах приходится сокращать выработку электроэнергии из возобновляемых источников, а излишки направлять на экспорт.

Ещё одной проблемой компания назвала постоянные воздушные тревоги, мешающие восстановлению повреждённого оборудования. По утверждению украинской стороны, ремонтные бригады и техника неоднократно оказывались под повторными ударами.

Ранее украинское Минэнерго сообщило об отключении сразу нескольких элементов энергосети, обеспечивающей электроснабжение Киева. Из-за этого в отдельных районах столицы начались массовые перебои со светом. Первый вице-премьер Украины Денис Шмыгаль также подтвердил повреждение важного энергетического объекта, однако не уточнил, о каком именно сооружении идёт речь.

Ранее Life.ru сообщал о подготовке Киева к масштабному коммунальному кризису. Столичные власти устанавливают резервные системы отопления, запасают топливо, питьевую воду и продовольствие. Особое беспокойство вызывает транспортное сообщение между берегами Днепра. После повреждения Северного моста движение через переправу ограничивали, а в качестве альтернативы рассматриваются понтонные конструкции.

На фоне проблем с городской инфраструктурой обострился конфликт между Владимиром Зеленским и Виталием Кличко. Украинский лидер обвинил мэра в недостаточной подготовке столицы к ударам по энергетическим объектам. Поводом стали массовые отключения электричества и воды, затронувшие сразу несколько районов Киева.