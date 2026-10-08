От подстанций до мобильного ЗРК: Минобороны показало удары «Гераней» по объектам Украины

Российские беспилотники «Герань» поразили логистический центр, несколько электрических подстанций и мобильную установку зенитного ракетного комплекса в глубине территории Украины. Об этом сообщили в Минобороны РФ, опубликовав видеозаписи ударов.

«Герани» поразили логистический центр, подстанции и ЗРК ВСУ. Видео © Минобороны России

По данным ведомства, операцию провели расчёты отдельной бригады войск беспилотных систем «Варяг». Целями стали объекты, которые используются для обеспечения деятельности ВСУ.

На представленных кадрах, согласно пояснениям Минобороны, запечатлено поражение зданий логистического комплекса, подстанций распределительных электросетей и передвижной установки ПВО.

В военном ведомстве отмечают, что подобные удары сокращают возможности украинских формирований по ведению боевых действий, поскольку затрагивают снабжение, энергоснабжение и противовоздушную оборону.

Ранее Life.ru рассказывал об ударе российских «Гераней» по четырём сухогрузам у украинских портов. По информации Минобороны, суда находились в порту Черноморск и акваториях Бугского лимана и Чёрного моря. Их использовали для перевозки военных грузов. Кроме того, в сентябре военное ведомство сообщало о поражении транспортного узла в районе Николаева.