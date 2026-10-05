Двигатели из Алабуги и «Сусанин»: Киев бьёт тревогу из-за новейших «Гераней»

Россия начала оснащать обновлённые реактивные беспилотники «Герань-4» отечественными двигателями вместо китайских. Об этом сообщило в телеграм-канале Главное управление разведки Минобороны Украины.

Ведомствао считает, что на смену турбореактивному двигателю Telefly пришёл российский аналог, производство которого локализовано в Алабуге в Татарстане. Сведения относятся к модификации беспилотника, которую, как утверждает украинская разведка, начали применять осенью 2026 года.

Изменения затронули и навигацию. Согласно мнению ГУР, аппарат получил систему «Сусанин»: она сопоставляет изображение с оптического датчика с эталонными снимками в памяти бортового компьютера, помогая следовать заданному маршруту. Аналогичную систему ведомство обнаружило на «Геранях-5» версии К5.

Ещё одно новшество — блок «МОХ» с магнитометром американской компании PNI Sensor. Украинская разведка утверждает, что он работает вместе с инерциальным навигационным модулем и повышает точность автономной навигации.

Также ГУР сообщило о применении кумулятивно-режущей специальной нагрузки — КРСН. По оценке ведомства, такая боевая часть предназначена для поражения мостовых конструкций и опор линий электропередачи. Остальные электронные блоки, согласно опубликованным данным, сохранились от предыдущих версий.

Ранее Life.ru рассказывал, что президенту РФ Владимиру Путину доложили о характеристиках реактивных «Гераней». Согласно представленным данным, «Герань-4» развивает скорость до 350 км/ч и преодолевает 750–800 километров, а «Герань-5» — до 450 км/ч при дальности 900 километров.