Четыре судна под ударом: МО показало работу «Гераней» у украинских портов

Российские военные поразили четыре судна в порту Черноморск, акватории Бугского лимана и Чёрного моря. Для атаки применялись беспилотники «Герань-4 сикер», сообщили в Минобороны РФ.

«Кадры объективного контроля нанесения ударов с применением БПЛА «Герань-4 сикер» по четырём судам типа «сухогруз» в порту Черноморск, а также в акваториях Бугского лимана и Чёрного моря, использовавшимся для доставки грузов военного назначения в интересах ВСУ. В результате ударов все цели поражены», — говорится в сообщении Минобороны.

30 сентября Life.ru сообщал об ударах по портовой инфраструктуре Измаила и судну в Чёрном море. Тогда Минобороны заявило, что оно направлялось к Одессе с военным имуществом и продукцией двойного назначения.