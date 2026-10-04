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Опубликовано 4 октября, 18:48

Четыре судна под ударом: МО показало работу «Гераней» у украинских портов

МО РФ: «Герани» поразили четыре сухогруза с военными имуществом для ВСУ

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Российские военные поразили четыре судна в порту Черноморск, акватории Бугского лимана и Чёрного моря. Для атаки применялись беспилотники «Герань-4 сикер», сообщили в Минобороны РФ.

«Кадры объективного контроля нанесения ударов с применением БПЛА «Герань-4 сикер» по четырём судам типа «сухогруз» в порту Черноморск, а также в акваториях Бугского лимана и Чёрного моря, использовавшимся для доставки грузов военного назначения в интересах ВСУ. В результате ударов все цели поражены», — говорится в сообщении Минобороны.

«Герани» сожгли три РЛС и станцию связи ВСУ в двух областях Украины
«Герани» сожгли три РЛС и станцию связи ВСУ в двух областях Украины

30 сентября Life.ru сообщал об ударах по портовой инфраструктуре Измаила и судну в Чёрном море. Тогда Минобороны заявило, что оно направлялось к Одессе с военным имуществом и продукцией двойного назначения.

Больше новостей о ходе боевых действий и заявлениях военных — в разделе «Армия» на Life.ru.

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Милена Скрипальщикова
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