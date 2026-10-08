Шмыгаль сообщил о повреждении важного энергообъекта в Киеве

В Киеве повреждён один из важных энергетических объектов, что привело к перебоям с электричеством. Об этом сообщил первый вице-премьер — министр энергетики Украины Денис Шмыгаль.

По его словам, специалисты работают над восстановлением подачи света. Какой именно объект пострадал, чиновник не уточнил.

Масштаб сбоя описали в украинском Минэнерго: после взрывов отключились несколько элементов сети, обеспечивающей питание столицы. Без стабильного электроснабжения осталось значительное число потребителей в отдельных районах.

В ведомстве предупредили, что восстановительные работы потребуют времени, и призвали жителей экономить электроэнергию.

Проблемы с энергоснабжением возникли ещё до этого сообщения. 6 октября в Киеве ввели стабилизационные графики отключения света. По данным ДТЭК, электричество планировали отключать примерно на три с половиной часа за один раз, однако расписание могло меняться в зависимости от состояния энергосистемы. Аналогичные ограничения ввели в Киевской, Полтавской и Сумской областях.