Ситуация с бензином
Новая Госдума
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 10 октября, 14:12

В Киеве прогремели взрывы: сообщается об атаке ракетами «Циркон»

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / meunierd

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / meunierd

По данным мониторинговых каналов, в направлении Киева летят российские ракеты, предположительно «Циркон», скорость которых может достигать 7 тысяч километров в час. Сразу после появления этих данных украинские СМИ сообщили ещё об одной ракете.

Издание «Страна.ua» пишет о взрывах в Киеве. По предварительным данным, город атакуют баллистические ракеты. Информация о цели и последствиях атаки уточняется.

В Киеве пропал свет — вслед за метро встал электротранспорт
В Киеве пропал свет — вслед за метро встал электротранспорт

Ранее украинская энергокомпания «Укрэнерго» признала, что ВС РФ изменили тактику ударов по энергетической инфраструктуре страны. Российские военные теперь непрерывно атакуют подстанции и линии электропередачи вблизи крупных городов, сообщили в компании.

Важнейшие новости с фронта и истории героизма солдат ВС РФ — в разделе «СВО» на Life.ru.

BannerImage
Андрей Бражников
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Украина
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar