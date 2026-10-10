В Киеве прогремели взрывы: сообщается об атаке ракетами «Циркон»

По данным мониторинговых каналов, в направлении Киева летят российские ракеты, предположительно «Циркон», скорость которых может достигать 7 тысяч километров в час. Сразу после появления этих данных украинские СМИ сообщили ещё об одной ракете.

Издание «Страна.ua» пишет о взрывах в Киеве. По предварительным данным, город атакуют баллистические ракеты. Информация о цели и последствиях атаки уточняется.

Ранее украинская энергокомпания «Укрэнерго» признала, что ВС РФ изменили тактику ударов по энергетической инфраструктуре страны. Российские военные теперь непрерывно атакуют подстанции и линии электропередачи вблизи крупных городов, сообщили в компании.