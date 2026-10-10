В Киеве пропал свет — вслед за метро встал электротранспорт

В Киеве произошло масштабное отключение электричества, из-за которого остановился весь электротранспорт. Об этом сообщило украинское издание «Инсайдер». После прекращения движения поездов в метро в городе также встали трамваи и троллейбусы.

«Киев: новые масштабные отключения. <…> Стабилизационные графики пока не действуют», — объявил энергетический холдинг «ДТЭК».

Причиной перебоев может быть повреждение подстанции «Новокиевская», отмечает издание. Аварийные отключения электричества также начались в Бучанском районе Киевской области, сообщили в энергокомпании ДТЭК. Также ограничения затронули жилой массив Южная Борщаговка, а в Киеве действовали графики стабилизационных отключений.

Ранее Life.ru рассказывал о приостановке движения поездов на всех линиях киевского метро из-за снижения напряжения во внешних источниках электроснабжения. В метрополитене обещали дополнительно сообщить о возобновлении работы.