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Опубликовано 10 октября, 13:41

В Киеве пропал свет — вслед за метро встал электротранспорт

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Istetsen2

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Istetsen2

В Киеве произошло масштабное отключение электричества, из-за которого остановился весь электротранспорт. Об этом сообщило украинское издание «Инсайдер». После прекращения движения поездов в метро в городе также встали трамваи и троллейбусы.

«Киев: новые масштабные отключения. <…> Стабилизационные графики пока не действуют», — объявил энергетический холдинг «ДТЭК».

Причиной перебоев может быть повреждение подстанции «Новокиевская», отмечает издание. Аварийные отключения электричества также начались в Бучанском районе Киевской области, сообщили в энергокомпании ДТЭК. Также ограничения затронули жилой массив Южная Борщаговка, а в Киеве действовали графики стабилизационных отключений.

Кличко сообщил об ухудшении ситуации со светом и водой в Киеве
Кличко сообщил об ухудшении ситуации со светом и водой в Киеве

Ранее Life.ru рассказывал о приостановке движения поездов на всех линиях киевского метро из-за снижения напряжения во внешних источниках электроснабжения. В метрополитене обещали дополнительно сообщить о возобновлении работы.

Больше новостей о ситуации на Украине — читайте в разделе «СВО» на Life.ru.

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Андрей Бражников
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