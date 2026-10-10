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Опубликовано 10 октября, 13:10

В Киеве встало метро

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dmytro Falkowskyi

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dmytro Falkowskyi

В Киеве временно остановили движение поездов на всех линиях метро, а также работу эскалаторов. Причиной стало снижение напряжения от внешних источников электроснабжения, сообщили в официальном канале Киевского метрополитена.

Когда движение восстановят, пока не уточняется. В метрополитене пообещали сообщить о возобновлении работы дополнительно.

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Ранее Life.ru рассказывал о перебоях в работе киевского метро из-за проблем с электроснабжением. После предыдущей остановки движение на всех линиях удалось восстановить, однако поезда следовали с увеличенными интервалами.

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Андрей Бражников
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