В Киеве встало метро
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В Киеве временно остановили движение поездов на всех линиях метро, а также работу эскалаторов. Причиной стало снижение напряжения от внешних источников электроснабжения, сообщили в официальном канале Киевского метрополитена.
Когда движение восстановят, пока не уточняется. В метрополитене пообещали сообщить о возобновлении работы дополнительно.
Ранее Life.ru рассказывал о перебоях в работе киевского метро из-за проблем с электроснабжением. После предыдущей остановки движение на всех линиях удалось восстановить, однако поезда следовали с увеличенными интервалами.
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