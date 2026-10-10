В Киеве встало метро

В Киеве временно остановили движение поездов на всех линиях метро, а также работу эскалаторов. Причиной стало снижение напряжения от внешних источников электроснабжения, сообщили в официальном канале Киевского метрополитена.

Когда движение восстановят, пока не уточняется. В метрополитене пообещали сообщить о возобновлении работы дополнительно.

Ранее Life.ru рассказывал о перебоях в работе киевского метро из-за проблем с электроснабжением. После предыдущей остановки движение на всех линиях удалось восстановить, однако поезда следовали с увеличенными интервалами.